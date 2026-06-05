Perseguita l’ex fidanzata 21enne portato in carcere

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 21 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver violato più volte il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. La polizia ha eseguito l’arresto a seguito di reiterate infrazioni alle misure restrittive. L’episodio si è verificato in una località vicino a Viareggio. La stessa persona aveva precedentemente ricevuto l’ordine di mantenere distanza dalla donna, ma non aveva rispettato le disposizioni.

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Viareggio, 5 giugno 2026 – Dopo aver violato più volte il divieto di avvicinamento alla ex fidanzatina, un cittadino marocchino di 21 anni è stato portato in carcere dalla polizia di Stato.  L'intervento è stato eseguito dalla squadra mobile della questura di Lucca nell'ambito di un procedimento penale per stalking, lesioni e minacce nei confronti della giovane vittima, una ragazza di 16 anni.  Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane, che fa uso di sostanze stupefacenti e alcol, avrebbe tenuto comportamenti violenti e intimidatori nei confronti della ragazza. Gli accertamenti svolti dagli investigatori avevano portato all'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla giovane, alla sua abitazione e ai luoghi che frequenta abitualmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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