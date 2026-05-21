Un attore noto per il ruolo in una serie televisiva è stato portato in carcere. La sua fidanzata ha espresso il suo disappunto, annunciando che denuncerà gli agenti di polizia coinvolti nell’arresto. Negli ultimi mesi, l’attore era stato più volte al centro delle cronache per comportamenti considerati provocatori e episodi discutibili. La notizia ha suscitato reazioni sui social e tra i media, mentre si attendono sviluppi sul procedimento legale in corso.

Negli ultimi mesi il nome di Artem Tkachuk era già finito più volte al centro delle cronache per episodi discussi e comportamenti sopra le righe. Stavolta, però, la situazione si è fatta decisamente più seria: l’attore conosciuto dal grande pubblico per il ruolo in Mare Fuori è stato arrestato a Milano dopo una notte particolarmente movimentata. Una vicenda che, nel giro di poche ore, ha acceso il dibattito online anche per la dura reazione della fidanzata e della madre dell’attore, convinte che la ricostruzione diffusa non racconti tutta la verità. Attore di Mare Fuori arrestato: chi è e cosa è successo. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Artem Tkachuk sarebbe stato fermato dalla polizia nella notte a Rho, nel milanese, dopo alcune segnalazioni relative a vetture parcheggiate danneggiate lungo la strada. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Attore di Mare Fuori portato in carcere, la fidanzata è furiosa: «Denunceremo i poliziotti che l’hanno arrestato»

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