Perseguita l' ex fidanzata | ventinovenne finisce in carcere

Da agrigentonotizie.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 29 anni, residente in provincia di Agrigento, è stato arrestato con l’accusa di stalking e violazione delle misure cautelari. Le autorità hanno disposto la custodia in carcere dopo aver accertato che avrebbe molestato l’ex fidanzata, violando le restrizioni imposte. L’episodio si è verificato in un comune della provincia di Agrigento, dove il 29enne risiede.

Arrestato per stalking e violazione delle misure cautelari un 29enne di Canicattì residente in un comune della provincia di Agrigento. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, avrebbe continuato a perseguitare la sua.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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