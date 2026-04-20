La polizia locale di Falconara ha identificato due persone accusate di aver tentato di utilizzare documenti falsi per ottenere permessi disabili e parcheggiare in spazi riservati. Gli agenti hanno scoperto le irregolarità durante controlli di routine e hanno sequestrato i permessi contraffatti. Le persone coinvolte sono state denunciate per aver tentato di eludere le norme sul parcheggio riservato ai disabili.

La polizia locale di Falconara ha messo sotto accusa due individui che hanno tentato di aggirare le norme sul parcheggio riservato ai disabili utilizzando documenti contraffatti. Entrambi i casi, avvenuti tra il 15 e il 18 aprile, sono stati sventati grazie all’occhio clinico degli agenti, capaci di individuare l’assenza dell’ologramma autentico su permessi stampati con mezzi domestici. Il primo episodio è scattato sabato 18 aprile in piazza Garibaldi. Durante un controllo ordinario, gli agenti hanno notato un veicolo fermo in uno stallo per invalidi che esibiva un contrassegno apparentemente in regola. Tuttavia, l’esame ravvicinato ha rivelato la verità: non si trattava di un ologramma applicato, ma di una semplice riproduzione grafica su carta, frutto di una stampa a colori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falsi permessi disabili: la polizia smaschera i truffatori

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