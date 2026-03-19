Pass disabili a Lecce esplode il caso dei furbetti delle strisce blu

A Lecce è scoppiato un caso legato ai pass disabili, con alcune persone che utilizzano il pass di un genitore diversamente abile o invalido per parcheggiare sulle strisce blu senza pagare il ticket. Questi individui occupano i posti riservati, sottraendo così entrate alle casse comunali. La vicenda ha fatto emergere diverse situazioni di presunta irregolarità nel sistema di concessione e utilizzo dei pass.

Usare il pass di un genitore diversamente abile (o invalido) per lasciare l’auto sulle strisce blu, occupare il posto senza pagare il ticket e, allo stesso tempo, sottrarre incassi al Comune. A Lecce non sarebbe più un’eccezione ma, evidentemente, una pratica che si insinua nelle pieghe dei controlli e riesce ad aggirarli. A fotografare il fenomeno, rilevando una certa preoccupazione, è stato il presidente di Sgm Damiano D’Autilia, intervenuto nell’ultima commissione Traffico convocata dal presidente Luigi Quarta Colosso (Lecce Futura): nel mirino i "furbetti" del Cude, sempre più difficili da intercettare per gli ausiliari del traffico e per la Polizia locale, alle prese con una cronica carenza di organico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Pass disabili, a Lecce esplode il caso dei "furbetti" delle strisce blu Articoli correlati Aumenta il costo delle strisce blu, esplode la rabbia dei cittadiniBiella, Stangata sulle Strisce Blu: Cittadini Esasperati dall’Aumento dei Costi Biella affronta una nuova ondata di proteste a causa dell’aumento dei... Sensori hi tech per i parcheggi a pagamento, ecco i primi occhi elettronici contro i furbetti delle strisce bluSi comincia con piazza Mignanelli, all’ombra della Scalinata di Trinità dei Monti. Aggiornamenti e notizie su Pass disabili Argomenti discussi: Parcheggiatori abusivi, al via controlli interforze. Faro anche sui pass-disabili; Lecce, prosegue il tour nelle scuole. Lecce, prosegue il tour nelle scuoleLECCE – Tappa a Casarano per il Presidente del Lecce Sticchi Damiani, che assieme a Danilo Veiga ha incontrato le studentesse e gli studenti del Liceo Rita Levi Montalcini, affrontando un dibattito c ... trnews.it