Via dell' Usignolo al buio | Impianti di illuminazione guasti

Notizia in breve

Da oltre un mese e mezzo, gli impianti di illuminazione sono fuori uso in via dell'Usignolo e nelle strade vicine nella zona di Villagrazia. Le lampade non funzionano, lasciando le vie al buio durante le ore serali e notturne. La mancanza di illuminazione interessa diverse aree della zona e non sono stati ancora effettuati interventi di riparazione o sostituzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle tempistiche di ripristino.