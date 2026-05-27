Via dell' Usignolo al buio | Impianti di illuminazione guasti
Da oltre un mese e mezzo, gli impianti di illuminazione sono fuori uso in via dell'Usignolo e nelle strade vicine nella zona di Villagrazia. Le lampade non funzionano, lasciando le vie al buio durante le ore serali e notturne. La mancanza di illuminazione interessa diverse aree della zona e non sono stati ancora effettuati interventi di riparazione o sostituzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle tempistiche di ripristino.
Impianti di illuminazione guasti da oltre un mese e mezzo in via dell'Usignolo e nelle vie adiacenti, nella zona di Villagrazia. Nonostante le segnalazioni effettuate all'Amg, il problema persiste. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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