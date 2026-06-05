I vigili del fuoco sono intervenuti in un distributore di benzina a Grosseto a causa di una perdita di carburante da una pompa. L’incidente ha portato alla sospensione immediata dell’attività, con un’ordinanza firmata dal sindaco. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando le cause della perdita e le misure di sicurezza adottate dal distributore. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di bonifica sono in corso.

GROSSETO Intervento dei vigili del fuoco dopo l’allarme scattato in un distributore di benzina. La perdita di carburante da una pompa ha portato il sindaco di Grosseto a firmare un’ ordinanza urgente di sospensione dell’attività. Il distributore è quello dell’Ip in via Aurelia Nord 17, adesso chiuso. Non potrà più erogare carburante fino al completo rispristino delle condizioni di sicurezza. Lo ha stabilito l’ordinanza firmata dal primo cittadino. Durante il sopralluogo è stata accertata la presenza di una perdita di un erogatore della pompa numero 4, punto di erogazione che è stato immediatamente sigillato. I Vigili del fuoco evidenziano, nella relazione trasmessa al Comune, di non essere riusciti a rintracciare il gestore dell’attività durante le operazioni di verifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perdita in un distributore. Attività sospesa

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