Perdita d' acqua in via Monte Scuderi lavori in corso ed erogazione sospesa
In via Monte Scuderi, nel quartiere Villa Lina, i tecnici di Amam sono intervenuti a causa di una significativa perdita d’acqua segnalata dagli abitanti. I lavori sono ancora in corso e, al momento, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nella zona. La presenza dei tecnici è stata comunicata dagli uffici di pronto intervento dell’azienda, che si occupa della gestione della rete idrica.
Tecnici di Amam, l'azienda acque, sono a lavoro in via Monte Scuderi, nel villaggio Villa Lina, a causa di una copiosa perdita d’acqua segnalata dagli abitanti della zona agli uffici di pronto intervento. Le squadre operative dell'ente hanno già appurato l’origine del guasto e stanno procedendo a.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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