Perdita d' acqua in via Monte Scuderi lavori in corso ed erogazione sospesa

In via Monte Scuderi, nel quartiere Villa Lina, i tecnici di Amam sono intervenuti a causa di una significativa perdita d’acqua segnalata dagli abitanti. I lavori sono ancora in corso e, al momento, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nella zona. La presenza dei tecnici è stata comunicata dagli uffici di pronto intervento dell’azienda, che si occupa della gestione della rete idrica.

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Tecnici di Amam, l'azienda acque, sono a lavoro in via Monte Scuderi, nel villaggio Villa Lina, a causa di una copiosa perdita d’acqua segnalata dagli abitanti della zona agli uffici di pronto intervento. Le squadre operative dell'ente hanno già appurato l’origine del guasto e stanno procedendo a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Lavori in corso Marrucino, Aca sospende l'erogazione dell'acqua potabileSospensione idrica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio a Chieti: lo ha disposto l'Aca per poter effettuare lavori urgenti di...