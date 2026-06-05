Perdita d’aria sulla Stazione spaziale l’allarme evacuazione della Nasa agli astronauti | Preparatevi a rientrare

La Nasa ha ordinato ai sette astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale di prepararsi a evacuare. Un allarme per una perdita d’aria ha attivato le procedure di emergenza, con i membri dell’equipaggio che sono stati invitati a spostarsi nelle capsule di salvataggio. L’agenzia spaziale ha disposto il rientro anticipato sulla Terra in caso di peggioramento della situazione.

La Nasa ha disposto per i sette astronauti attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di trasferirsi nelle capsule di salvataggio e tenersi pronti a un rientro anticipato sulla Terra. Il motivo è una perdita d’aria in uno dei moduli russi della ISS, attiva dal 2000, un problema che si trascina da anni senza mai essere risolto in via definitiva: di solito gli astronauti russi intervengono per tappare il guasto, che però continua a ripresentarsi. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, questa nuova fuoriuscita è cominciata circa una settimana fa. Chi c’è a bordo e cosa è successo lunedì mattina. A bordo nella missione Expedition 74 ci sono sette astronauti: il comandante Sergei Kudscerchkov, Chris Williams, Sergei Mikaev, Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrei Fedyaev. 🔗 Leggi su Open.online

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Nasa, allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale per una perdita d'aria

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