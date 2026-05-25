Tre astronauti cinesi a bordo della navicella Shenzhou-23 sono entrati nella stazione spaziale Tiangong e hanno incontrato altri tre colleghi. È iniziato così un nuovo ciclo di turni dell’equipaggio in orbita.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – I tre astronauti a bordo della navicella spaziale cinese Shenzhou-23 sono entrati oggi nella stazione spaziale Tiangong e hanno incontrato gli altri tre colleghi, dando il via a un nuovo ciclo di avvicendamento dell'equipaggio in orbita. L'equipaggio della Shenzhou-21 a bordo di Tiangong ha aperto il portello alle 5:13 (ora di Pechino) e ha accolto i nuovi arrivati, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). I due equipaggi hanno poi scattato foto di gruppo in occasione di questo ottavo incontro in orbita nella storia aerospaziale della Cina. Condurranno le operazioni di avvicendamento a bordo della stazione spaziale, ha dichiarato la CMSA. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, gli astronauti della Shenzhou-23 entrano nella stazione spaziale Tiangong

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Astronauti della Shenzhou 23 entrano nella stazione spaziale Tiangong

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