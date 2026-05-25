cina lancia la navicella spaziale shenzhou 23 a bordo tre astronauti

La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou 23, nota come ‘Nave divina’. A bordo ci sono tre astronauti. In poche ore, la navicella raggiungerà il suo obiettivo, chiamato ‘Palazzo Celeste’.

Si chiama ‘Nave divina’ e in poche ore raggiungerà il ‘Palazzo Celeste’: la Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou 23 (in mandarino, nave divina). A bordo, tre astronauti, diretti verso la stazione spaziale cinese Tiangong (palazzo celeste). Sono il comandante Zhu Yangzhu, con Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying. Quest’ultima, di Hong Kong e dottoressa in informatica forense, è la prima astronauta della città a partecipare a una missione. Un astronauta dell’equipaggio rimarrà in orbita per un anno: è uno dei soggiorni individuali nello spazio più lunghi al mondo, il doppio della durata usuale delle precedenti missioni Shenzhou. Il saluto della folla a Shanzhou 23. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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China Launches Shenzhou-23 Rocket For Secret Space Mission

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