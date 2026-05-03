Una fotografia scattata alcuni giorni fa in via Orsini Ducas a Lecce mostra un oggetto sospeso sopra la strada. L'autore del commento, Marco Bagaglia, si domanda se si tratti di una torre ripetitore o di una stazione spaziale della Nasa. La foto è stata scattata all'angolo davanti a un distributore di carburante. Non sono stati forniti altri dettagli sulla natura dell'oggetto o sulle circostanze dello scatto.

“Torre ripetitore o stazione spaziale Nasa? Questa foto – commenta l’autore, Marco Bagaglia – è stata scattata qualche giorno fa in via Orsini Ducas, a Lecce, proprio all’angolo davanti alla Ip. Mi sono soffermato su questa scena, colpito da una bellissima luna che sorgeva accanto alla.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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