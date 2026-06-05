Perde le chiavi dell’auto e lascia il bambino piccolo chiuso all’interno | arrivano ambulanze e vigili del fuoco

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino è stato recuperato dai vigili del fuoco e dalla polizia locale dopo essere rimasto accidentalmente chiuso dentro un’auto. L’episodio è avvenuto a San Donato Milanese, dove le forze dell’ordine sono intervenute prontamente. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze, ma il bambino è stato estratto senza conseguenze gravi. La scena si è svolta il 5 giugno, quando si è reso necessario l’intervento di soccorso per liberare il piccolo.

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San Donato Milanese 5 giugno 2026  – Un bambino rimasto accidentalmente chiuso all'interno di un'auto è stato salvato grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Melegnano e degli agenti della polizia locale di San Donato Milanese.   https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacabimbo-solo-sul-treno-tp4jvcdn Cos’è successo . Secondo quanto ricostruito, il piccolo è rimasto nell'abitacolo dopo che la madre, non riuscendo più a trovare le chiavi dell'auto, si è recata nella frazione di Poasco per recuperare un doppione. Nel frattempo, all'esterno del veicolo era presente anche la nonna del bambino.  Con il passare del tempo e vedendo il piccolo si agitava ed era paonazzo, alcuni passanti hanno deciso di allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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