Perde il controllo dell' auto e finisce tra i rovi a bordo strada | conducente estratto dai Vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato lungo una strada locale, quando un'auto ha perso il controllo e si è fermata tra i rovi ai margini della carreggiata. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Forlì e una squadra di Civitella di Romagna, che hanno estratto una persona rimasta bloccata all’interno del veicolo. La persona è stata consegnata alle cure del personale sanitario.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la persona alla guida ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Forlì e di una squadra del distaccamento di Civitella di Romagna per estrarre dall’abitacolo dell’auto finita fuori strada una persona rimasta bloccata. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di domenica, intorno alle 11.30, in via Badia Voltre, nel comune di Civitella di Romagna. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la persona alla guida ha perso il controllo della vettura in corrispondenza di un tornante a sinistra, finendo tra i rovi che costeggiano la carreggiata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Perde il controllo dell'auto e finisce tra i rovi a bordo strada: conducente estratto dai Vigili del fuoco Articoli correlati Perde il controllo dell'auto e si ribalta, il conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuocoCAMERANO – Intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi, in via Campo dell’Aviazione nel territorio comunale di Camerano. Leggi anche: L'auto finisce fuori strada, il conducente liberato dall'abitacolo dai Vigili del fuoco Aggiornamenti e notizie su Perde il controllo dell'auto e finisce... Temi più discussi: Adria, giovane perde il controllo dell'auto e finisce nel Canal Bianco: illesa; Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrata del negozio; Perde controllo dell'auto e 'vola' fuori strada: uomo liberato dalle lamiere, portato d'urgenza in ospedale; Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un palo di cemento. Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltata nel canale | FOTOAuto finisce nel Canal Bianco ad Adria, giovane alla guida illesa. Vigili del fuoco e sommozzatori recuperano il veicolo. nordest24.it Spaventoso incidente: perde il controllo dell’auto e si schianta, 4 ragazzi in ospedaleAuto perde il controllo a Marco di Rovereto, quattro giovani feriti: tre in ospedale a Rovereto, uno a Trento. nordest24.it Autobus contro la caserma dei Vigili del fuoco a San Martino in Badia - facebook.com facebook Donna cade in un pozzo in un parco a Roma, Vigili del Fuoco al lavoro. Passeggiava con il marito, bloccata ad una profondità di 15 metri #ANSA x.com