Como schianto tra bus e due auto in via Varesina | quattro feriti ambulanze e vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio a Como, in via Varesina, si è verificato uno scontro tra un bus e due auto intorno alle 13:54. L’incidente ha causato quattro feriti, e sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna altra informazione è ancora disponibile sui dettagli dell’accaduto.

Soccorsi partiti in codice rosso e poi ridimensionati: intervento in corso in via Varesina, quattro persone coinvolte nello schianto Incidente nel primo pomeriggio a Como, in via Varesina, dove intorno alle 13:54 si è verificato uno scontro che ha coinvolto un bus e due auto. Secondo quanto segnalato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) i soccorsi sono stati inizialmente attivati in codice rosso, con l’invio di automedica e due ambulanze. Nel corso dell’intervento il quadro è poi stato ridimensionato, con il passaggio al codice giallo. In totale risultano coinvolte quattro persone, tra cui due uomini di 35 e 38 anni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Como e i vigili del fuoco, impegnati nella gestione dell’intervento e nella messa in sicurezza dei veicoli. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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