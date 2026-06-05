Percorsi Sonori | la musica che avvicina i bambini al linguaggio della musica

Un progetto intitolato “Percorsi Sonori” mira a introdurre i bambini al linguaggio musicale. Attraverso attività condivise, si cerca di facilitare l’apprendimento e l’approccio alla musica fin dalla giovane età. Il programma si concentra su percorsi pratici e interattivi, che coinvolgono i bambini in esperienze sonore e musicali, con l’obiettivo di stimolare la loro capacità di ascolto e di comprensione del linguaggio musicale.

Esistono linguaggi che si imparano meglio da piccoli, e insieme. La musica è fra questi. È a partire da questa convinzione che l’Associazione l’Ateneo Musicale porta avanti dal 2005 “Percorsi Sonori”, un progetto itinerante tra i comuni della provincia bergamasca, sostenuto per l’edizione 2025-2026 da Fondazione della Comunità Bergamasca, dedicato ai bambini da uno a dodici anni e alle loro famiglie. Il progetto si sviluppa attraverso un percorso educativo per l’infanzia, articolato in cicli di incontri autunnali e primaverili: musica per neonati e bambini fino a tre anni, pensata per stimolare la percezione sonora nella primissima età; propedeutica musicale per i bambini dai quattro ai sei anni; attività in coro, rivolta a ragazzi dai sette ai dodici anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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