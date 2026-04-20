Sarà pubblicato il 4 maggio 2026 per le Edizioni Milella il nuovo volume di Antonello Lamanna, Antropologia della narrazione orale. Soundscape, refrain e memoria nella musica tradizionale, un’opera che si inserisce nel dibattito contemporaneo sugli studi etnomusicologici e sui sound studies, offrendo una lettura innovativa dell’oralità come sistema culturale vivo e in continua trasformazione. Il libro, di 240 pagine in formato brossura, nasce da un articolato percorso di ricerca pluriennale e propone un’analisi approfondita dei meccanismi della narrazione orale, indagando il rapporto tra parola, musica e memoria. Al centro dell’opera si...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Antropologia della narrazione orale: in uscita il nuovo saggio di Antonello Lamanna tra musica, memoria e paesaggi sonori

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