Cortili Sonori | l’intreccio tra musica e arte

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival Cortili Sonori combina musica e arti visive, inserendo i concerti in una drammaturgia visiva che coinvolge anche pittura, biografie e memoria civile. Ogni evento diventa così un’esperienza che unisce diverse espressioni artistiche, creando un ambiente teatrale e multidisciplinare. La manifestazione si distingue per la sua capacità di integrare vari linguaggi artistici, offrendo un coinvolgimento che supera la semplice esecuzione musicale.

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Un festival che non si limita a programmare concerti, ma li incastra dentro una drammaturgia visiva, trasformando ogni appuntamento in un piccolo teatro delle arti: musica, pittura, biografie, memoria civile. Questo il cuore di Cortili Sonori, rassegna che Asp spalma in sei rendez-vous – orario previsto le 18,30 – da giovedì al 2 luglio per la direzione artistica del flautista Marco Coppi, dedicandola ai suoi luoghi più simbolici – Santa Marta e La Quadreria – camere d’eco della città. "Spazi narrativi per capitoli tematici –spiega Stefano Brugnara, amministratore Asp Città di Bologna –, in cui le opere pittoriche non fanno da cornice: interrogano la musica, la disturbano, la amplificano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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