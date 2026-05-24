Cortili Sonori | l’intreccio tra musica e arte

Notizia in breve

Il festival Cortili Sonori combina musica e arti visive, inserendo i concerti in una drammaturgia visiva che coinvolge anche pittura, biografie e memoria civile. Ogni evento diventa così un’esperienza che unisce diverse espressioni artistiche, creando un ambiente teatrale e multidisciplinare. La manifestazione si distingue per la sua capacità di integrare vari linguaggi artistici, offrendo un coinvolgimento che supera la semplice esecuzione musicale.