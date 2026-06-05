Perchè lo storico platano centenario della Villa Floridiana è in pericolo

Notizia in breve

Il platano centenario del Parco della Floridiana è in pericolo. La direzione dei Musei nazionali del Vomero ha annunciato di aver richiesto un’ulteriore valutazione tecnica per tentare di salvare l’albero, dopo che le analisi precedenti avevano evidenziato condizioni critiche. La pianta, classificata come monumento naturale, si trova in uno stato di deterioramento che mette a rischio la stabilità. La richiesta di approfondimenti arriva in occasione della Giornata nazionale dell'Ambiente.