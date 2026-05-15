Vomero riapre l'ingresso della Villa Floridiana di via Cimarosa | era chiuso da due mesi

Dopo due mesi di chiusura, l’ingresso di via Cimarosa della Villa Floridiana nel quartiere Vomero è stato riaperto. La riapertura coincide con iniziative rivolte agli studenti in occasione delle Giornate dello Sport. La villa, situata nel quartiere collinare, era rimasta chiusa al pubblico durante questo periodo. L’apertura dell’ingresso permette ora di riprendere le visite e le attività dedicate agli studenti e ai visitatori della zona.

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