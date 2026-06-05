Il platano secolare dei Musei del Vomero – Floridiana rischia di essere abbattuto. La direzione dei Musei nazionali ha incaricato un nuovo studio per valutare le condizioni dell’albero. La pianta si trova nel cortile del complesso storico e presenta segni di deterioramento. L’esito dell’indagine determinerà se si procederà con il taglio o con interventi di conservazione. La decisione sarà presa in base ai risultati delle analisi in corso.

La direzione dei Musei nazionali del Vomero commissiona un ulteriore studio sullo stato di salute dell’albero storico. Si cercano soluzioni per evitare l’abbattimento.. Napoli, 5 giugno 2026 – In pericolo il platano secolare del Parco della Floridiana. La direzione dei Musei nazionali del Vomero, in occasione della Giornata nazionale dell’Ambiente, comunica di aver chiesto un’ulteriore valutazione tecnica nel tentativo di salvare l’albero classificato, nelle precedenti analisi, come pianta a rischio caduta. Ad un primo sguardo la pianta appare verde e rigogliosa, ma è una visione che contrasta con il suo effettivo stato di salute. Già in passato è stato necessario sostenerla mediante un consolidamento statico con cavi in acciaio che però oggi non risulta più sufficiente a garantirne la stabilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Musei del Vomero – Floridiana: in pericolo lo storico platano

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