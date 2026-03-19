Dopo aver trascorso una stagione in Belgio con il Bruges, il centrocampista torna all'Inter grazie a un accordo di riscatto. La società nerazzurra sta definendo i dettagli dell'operazione e i costi associati, mentre l'allenatore Chivu ha già tracciato i piani per il suo impiego nella squadra. La trattativa riguarda anche le modalità di pagamento e la durata del contratto.

A volte, forse, certi percorsi sono semplicemente scritti nel destino. Come quello di Aleksandar Stankovic, l'unico dei tre figli di Dejan nato a Milano. A differenza di Stefan e Filip (il primo ha chiuso col pallone, il secondo è il portiere titolare del Venezia lanciato verso la promozione in Serie A), avuti dall'ex centrocampista nel periodo in cui giocava nella Lazio e quindi partoriti a Roma. Così Aleks sarà l'unico che a Milano tornerà da protagonista assoluto. L'Inter ha ormai preso la propria decisione definitiva: Stankovic jr sarà riscattato subito, già la prossima estate, per 23 milioni di euro dopo averne incassati circa 10 nel luglio scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, torna Stankovic Jr: quanto costerà riscattarlo e i piani di Chivu per lui

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