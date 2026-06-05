Perché il Comune di Napoli non vuole intitolare Piazzale Tecchio ad Ascarelli?

Notizia in breve

Il Comune di Napoli ha deciso di non intitolare il Piazzale Tecchio a Ascarelli. La proposta di cambiare il nome del luogo non è stata approvata, e la questione si trascina da tempo. La mancata modifica riguarda il mancato accordo tra le parti coinvolte e le procedure amministrative in corso. La questione rimane irrisolta, senza che siano stati comunicati motivi ufficiali o dettagli specifici sulla decisione.