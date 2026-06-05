Perché il Comune di Napoli non vuole intitolare Piazzale Tecchio ad Ascarelli?
Il Comune di Napoli ha deciso di non intitolare il Piazzale Tecchio a Ascarelli. La proposta di cambiare il nome del luogo non è stata approvata, e la questione si trascina da tempo. La mancata modifica riguarda il mancato accordo tra le parti coinvolte e le procedure amministrative in corso. La questione rimane irrisolta, senza che siano stati comunicati motivi ufficiali o dettagli specifici sulla decisione.
Prima di derubricarla come una piccola battaglia toponomastica – con un gesto di svogliata noncuranza, via, sciò – il caso di Piazzale Tecchio che non riesce a diventare Piazzale Ascarelli merita un pezzo in più. Uno sforzo. Perché è un caso non del tutto esploso, e siamo qui apposta. È una questione di dignità storica, di memoria, ma anche di igiene politica (per quel che vale oggigiorno). Sulla carta, la proposta di cambiare il nome del piazzale antistante lo stadio Maradona, a Fuorigrotta, per intitolarlo a Giorgio Ascarelli dovrebbe essere una procedura se non scontata, ma almeno ampiamente condivisa. Invece s’è arenata nelle sabbie mobili della burocrazia cittadina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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