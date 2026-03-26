Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza l’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che prevede l’intitolazione di piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli. La decisione riguarda l’assegnazione di un nuovo nome a uno dei punti centrali della zona, senza modificare altre denominazioni presenti nell’area. La delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Approvato a maggioranza l’ordine del giorno del PD che prevede anche l’intitolazione di piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli. Via libera a dieci delibere su bilancio, rifiuti, giustizia riparativa e sostegno alle vittime di violenza. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza — con l'astensione di Forza Italia — un ordine del giorno proposto dal gruppo PD che impegna l'Amministrazione a intitolare piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli e via Vittorio Emanuele III a Maurizio Valenzi. Un doppio cambio di denominazione che segna una scelta simbolica precisa da parte della maggioranza di Palazzo San Giacomo. Prima del voto sull'ordine del giorno, il Consiglio aveva esaminato e votato dieci delibere. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, piazzale Tecchio diventerà piazzale Giorgio Ascarelli: il Consiglio comunale approva l’intitolazione

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