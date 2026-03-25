Intitolare piazzale Tecchio ad Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi | la richiesta del Consiglio comunale di Napoli

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato mercoledì 25 marzo un ordine del giorno proposto dal Partito Democratico, che impegna l’amministrazione a dedicare piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi. La decisione è stata adottata con il voto favorevole della maggioranza, mentre Forza Italia si è astenuta. La proposta riguarda specificamente l’intitolazione di due strade e piazze della città.

“Quella di Ascarelli è stata una figura di prestigio nella storia della nostra città. Va subito rimpiazzato il ricordo di un dirigente fascista come Tecchio. Stesso discorso per via Vittorio Emanuele III: va revocata l’intitolazione al sovrano che diede semaforo verde all’ascesa di Mussolini, firmandone le leggi razziali, omaggiando un sindaco di tutti che ha impresso una svolta indelebile nella storia della città. Si fa finalmente un passo in avanti concreto a un'idea nata già diversi anni fa, e che aveva da subito registrato il sostegno di associazioni, intellettuali, tifosi e cittadini. Anche in questo caso arrivò l'ennesimo annuncio da parte dell’ex sindaco de Magistris, salvo poi far naufragare tutto nel 2020, quando il progetto subì un clamoroso e assurdo parere contrario da parte della Commissione toponomastica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Intitolare piazzale Tecchio ad Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi: la richiesta del Consiglio comunale di Napoli Articoli correlati Leggi anche: Metro Linea 6, il primo treno nuovo arriva ad aprile: corsa per finire il deposito a piazzale Tecchio Travolto a piazzale Tecchio da un'auto, muore dopo 10 giorni di ricovero in ospedaleA Fuorigrotta un vigilante 63enne era stato investito da un 21enne nel giorno di Santo Stefano davanti a un bar di piazzale Tecchio. Tutto quello che riguarda Vittorio Emanuele Piazzale Tecchio intitolato a Giorgio Ascarelli: approvato l'ordine del giorno in giunta comunaleCambiare due storici toponimi della città di Napoli, quelli che ricordano il gerarca fascista Vincenzo Tecchio e il re che firmò le ... msn.com Piazzale Tecchio e via V.Emanuele cambieranno nome: sì ad Ascarelli e ValenziApprovato in consiglio comunale ordine del giorno del gruppo PD ... msn.com