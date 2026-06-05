Guenda Goria ha spiegato le ragioni della scelta del padrino di Noah durante il battesimo, evento che si è svolto in un’atmosfera di emozione e gratitudine. La giornata ha visto la partecipazione di familiari e amici, con momenti di festa e commozione. La coppia ha celebrato il rito religioso in un contesto intimo e significativo, sottolineando l’importanza di questa decisione nella loro vita familiare.

Una giornata carica di emozioni, fede e gratitudine ha segnato un nuovo capitolo nella vita di Guenda Goria e di suo marito, Mirko Gancitano. Ospite a La volta buona il 4 giugno 2026, la figlia di Maria Teresa Ruta ha raccontato con grande commozione il recente battesimo del piccolo Noah, un evento atteso da tempo e vissuto come una vera festa di famiglia dopo mesi particolarmente complessi. Per la coppia, infatti, il sacramento non rappresentava soltanto una tradizione religiosa, ma un traguardo dal forte significato personale. Dopo le difficoltà affrontate nei primi anni di vita del bambino, poter celebrare questo momento circondati dagli affetti più cari ha assunto un valore ancora più profondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Perché ho scelto lui come padrino di Noah”. Guenda Goria, sorpresa al battesimo

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