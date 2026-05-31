Il battesimo del piccolo Noah si è svolto in Sicilia, con una cerimonia che ha alternato momenti formali a festeggiamenti tradizionali. La famiglia ha scelto una villa di lusso per l’evento, poi ha partecipato a balli e usanze tipiche della regione. La festa è proseguita con un pranzo e rinfresco, coinvolgendo gli invitati in un’atmosfera conviviale. La celebrazione ha visto la partecipazione di amici e parenti, con dettagli tipici della tradizione locale.

Dalla villa di lusso ai balli tradizionali siciliani: ecco tutti i dettagli del battesimo del figlio di Guenda Goria e Mirko Gancitano Un ricevimento elegante, ricco di tradizione e legato alle radici siciliane della famiglia di lui.Guenda Goria e Mirko Gancitanohanno celebrato ilbattesimo del figlio Noahcon una grande festa organizzata a Mazara del Vallo.Il filo conduttore del party: la Sicilia. Per il battesimo del loro bambino, nato il 25 luglio 2024,la coppia ha scelto una villa esclusiva nel cuore della Sicilia. La festa ha ospitato amici, parenti e familiari ed è durata fino a tarda notte. L’evento è stato pensato come un omaggio alla cultura siciliana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Guenda Goria e Mirko Gancitano, il battesimo del piccolo Noah: la Sicilia protagonista della festa

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Guenda Goria e il Battesimo di Noah Un Momento di Gioia e Riflessione

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