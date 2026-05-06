Succederà a fine mese Guenda Goria l’annuncio sul figlio Noah tra le lacrime

Durante la puntata del 5 maggio 2026, Guenda Goria è apparsa vestita di bianco, sorridente ma visibilmente emozionata, mentre annunciava che a fine mese succederà qualcosa riguardo a suo figlio Noah. La conduttrice ha lasciato trasparire un sentimento di commozione mentre parlava dell’evento in programma. In quell’occasione, ha anche condiviso un momento di lacrime, sottolineando l’importanza di quanto sta per accadere.

Vestita di bianco, sorridente ma visibilmente emozionata, Guenda Goria è tornata a La volta buona nella puntata del 5 maggio 2026. Dopo avere commentato le storie degli altri ospiti, l’atmosfera in studio è cambiata quando Caterina Balivo ha introdotto le immagini del piccolo Noah, il figlio nato dall’amore con Mirko Gancitano. Davanti alle foto e ai video del bambino, Guenda non è riuscita a trattenere la commozione. Noah, che oggi ha quasi due anni, si prepara infatti a vivere un momento molto importante per tutta la famiglia: il 30 maggio 2026 riceverà il battesimo. Un appuntamento arrivato più tardi rispetto a quanto spesso accade, ma la conduttrice ha ricordato sottovoce che prima c’erano state altre priorità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Boga Juventus: dall’estero tentano l’ivoriano ma il club ha le idee chiarissime sul suo futuro. Cosa succederà a fine stagionedi Luca FiorettiLa Juventus è totalmente pronta a blindare in via definitiva Jeremie Boga. Gasperini: “Non so dire cosa succederà tra un mese e mezzo, sicuramente gli infortuni ci hanno penalizzato molto”Vigilia di campionato per la Roma, con Gian Piero Gasperini intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Pisa.