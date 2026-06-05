Grande successo per la serie Prova non ridere, con ottimi risultati di ascolto sia su Rai Gulp con oltre 100mila utenti in lineare, sia su RaiPlay con quasi 850mila visualizzazioni e il posizionamento nella top ten della piattaforma. La serie animata – ideata dal fumettista e content creator Alessandro Perugini, in arte PERA TOONS – è prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids, è disponibile su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggio scorso. Prova a non ridere, inoltre, è stata l’ unica serie italiana ad aver ottenuto due rilevanti riconoscimenti nel corso dell’ultima edizione di Cartoons on the Bay 2026. Si tratta... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - PERA TOONS vince il Pulcinella Digital Award e il Pulcinella Award Best Kids TV Show

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Pera Toons, la serie arriva in tvDal 18 maggio debutta in televisione la serie animata Pera Toons, realizzata dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids.

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