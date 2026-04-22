Pera Toons la serie arriva in tv

Dal 18 maggio debutta in televisione la serie animata Pera Toons, realizzata dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids. La produzione vede coinvolti diversi professionisti del settore e sarà trasmessa sui canali della rete dedicata ai bambini. La serie si rivolge a un pubblico giovane e presenta una narrazione incentrata su avventure e personaggi animati. La messa in onda si svolge su una piattaforma dedicata ai contenuti per bambini.

Dal 18 maggio sbarca in tv la serie animata di Pera Toons, prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids. Appuntamento su Rai Gulp e Rai Play. Il titolo racchiude una simpatica sfida con i suoi lettori (bambini, ma anche adulti): Prova a non ridere. È un’altra tappa della missione ("Far ridere e unire le famiglie, piacere ai nonni, ai genitori, fino ai figli più piccoli") dell’aretino Alessandro Perugini, in arte Pera Toons. Fumettista, grafico pubblicitario, artista digitale (come si dice oggi, “content creator”) conosce il successo nel 2018 con il libro Chi ha ucciso Kenny?, poi la progressiva “esplosione“ delle sue freddure: prima online, quindi nei libri editi da Tunué.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pera Toons, la serie arriva in tv MARIO GALAXY MOVIE (Film completo) Notizie correlate Animazione, la nuova sfida di Pera Toons: “Prova a non ridere!”Firenze, 21 aprile 2026 – L’annuncio renderà sicuramente felice il vasto pubblico degli appassionati che ridono alle sue battute, si divertono con le... Festival del libro: ecco Doggodaily e Pera ToonsArezzo, 7 marzo 2026 – Entra nel vivo il festival del Libro per i ragazzi di Bibbiena con tanti appuntamenti durante il fine settimana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tutti i libri di Pera Toons: fumetti, barzellette, giochi ed enigmi; Prova a non ridere!, la nuova serie di Pera Toons; La data d’uscita della serie animata di Pera Toons; Animazione, la nuova sfida di Pera Toons: Prova a non ridere!. Prova a non ridere!, Pera Toons diventa una serie tvFumettista e content creator, Alessandro Perugini, conosciuto come Pera Toons, ha 7 milioni di follower sui social e oltre 3 milioni di copie vendute tra tutti i suoi libri. È diventato l’idolo di bam ... sorrisi.com Animazione, la nuova sfida di Pera Toons: Prova a non ridere!Dal 18 maggio sbarca in tv la serie animata prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids. Appuntamento su Rai Gulp e Rai Play ... lanazione.it OFFERTA Zaino Scuola PERA TOONS € 49.90 facebook