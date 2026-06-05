Domenica 7 giugno, ad Arena di Janine, a Rondine, si terrà un evento dedicato alla pace, lasciando da parte questioni di viabilità e infrastrutture. L’iniziativa coinvolge musica e attività volte a promuovere la tranquillità e il dialogo tra i partecipanti. La giornata si svolgerà senza scontri o discussioni su questioni urbanistiche, concentrandosi esclusivamente su tematiche di pacificazione e convivenza civile.

AREZZO – Per una volta non si discute di buche, parcheggi o rotonde. Domenica 7 giugno ad Arena di Janine, a Rondine, si parla di pace. E a dare il ritmo alla giornata ci penserà anche un pezzo importante di Arezzo: l’OIDA, l’Orchestra Instabile di Arezzo, che salirà sul palco insieme a Lorenzo Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo per la festa finale di YouTopic Fest 2026. Insomma, non proprio la sagra del cocomero. L’appuntamento si chiama “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre” e promette di mettere insieme artisti, testimonianze, giovani provenienti da Paesi in conflitto e qualche migliaio di persone con la voglia di ascoltare qualcosa di diverso dal solito bollettino quotidiano di guerre e divisioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Per una volta niente risse: a Rondine si prova con la musica e la pace

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