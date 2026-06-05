Per una volta niente risse | a Rondine si prova con la musica e la pace

Da lortica.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 7 giugno, ad Arena di Janine, a Rondine, si terrà un evento dedicato alla pace, lasciando da parte questioni di viabilità e infrastrutture. L’iniziativa coinvolge musica e attività volte a promuovere la tranquillità e il dialogo tra i partecipanti. La giornata si svolgerà senza scontri o discussioni su questioni urbanistiche, concentrandosi esclusivamente su tematiche di pacificazione e convivenza civile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AREZZO – Per una volta non si discute di buche, parcheggi o rotonde. Domenica 7 giugno ad Arena di Janine, a Rondine, si parla di pace. E a dare il ritmo alla giornata ci penserà anche un pezzo importante di Arezzo: l’OIDA, l’Orchestra Instabile di Arezzo, che salirà sul palco insieme a Lorenzo Jovanotti, Amara e Giovanni Caccamo per la festa finale di YouTopic Fest 2026. Insomma, non proprio la sagra del cocomero. L’appuntamento si chiama “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre” e promette di mettere insieme artisti, testimonianze, giovani provenienti da Paesi in conflitto e qualche migliaio di persone con la voglia di ascoltare qualcosa di diverso dal solito bollettino quotidiano di guerre e divisioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

per una volta niente risse a rondine si prova con la musica e la pace
© Lortica.it - Per una volta niente risse: a Rondine si prova con la musica e la pace
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Destinazione Pace, a Rondine la festa finale di YouTopic Fest con JovanottiIl 7 maggio 2026, a Rondine, si è svolta la festa finale di YouTopic Fest, con la partecipazione di Jovanotti.

A Rondine la Regione presenta dieci progetti con le scuole sulla cultura della paceLa Regione ha presentato dieci progetti rivolti alle scuole, focalizzati sulla promozione della cultura della pace.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web