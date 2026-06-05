per me il caso minetti ha evidenziato la distanza siderale tra il fatto quotidiano e gli altri giornali

Il caso Minetti ha messo in evidenza, secondo il commentatore, un divario netto tra il modo in cui il Fatto Quotidiano e altri giornali trattano le notizie. La vicenda relativa alla grazia concessa a Nicole Minetti viene vista come esempio di questa distanza, sottolineando come il quotidiano si differenzi dagli altri media italiani in termini di approccio e copertura delle questioni giudiziarie.

di Angelo Palazzolo La vicenda della grazia a Nicole Minetti per me ha evidenziato, se ancora ce ne fosse bisogno, la distanza siderale tra il Fatto Quotidiano e gran parte dell’informazione italiana. Non parlo del Foglio, del Giornale o del Secolo d’Italia, quotidiani che di tanto in tanto leggo sia perché la pluralità dell’informazione è un valore oltre che un metodo in sé, sia perché adoro provare l’ebbrezza del vuoto: la vertigine provocata da parole altisonanti e prive di sostanza, da discorsi contorti costruiti per difendere sempre la stessa parte politica. Discorsi che hanno la forma del logos, ma che quasi sempre si risolvono in falsi sillogismi o in allusioni volutamente vaghe, perché, se scendessero nel concreto, si dissolverebbero come bolle di sapone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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