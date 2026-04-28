Calenda continua gli attacchi al Fatto Quotidiano | Sul caso Minetti ha montato una campagna d’odio

Carlo Calenda ha nuovamente criticato il quotidiano, sostenendo che ha alimentato una campagna di odio riguardo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Nel commentare la vicenda, l’esponente politico ha affermato che il giornale ha puntato il dito contro questa decisione, senza approfondimenti o valutazioni equilibrate. La polemica si concentra sulla copertura mediatica del caso e sulle modalità con cui è stata trattata la vicenda pubblicamente.

Sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti ha le idee chiarissime Carlo Calenda. Mentre il Quirinale chiede “con urgenza” chiarimenti, il ministero della Giustizia avvia subito un’istruttoria e la Procura generale dispone nuovi accertament i per i “ fatti gravissimi da verificare “, il leader di Azione non si scompone: “C’è stata una campagna d’odio montata dal Fatto Quotidiano, che fa questo nella vita”, dice intervenendo a Ping Pong su Rai Radio1. “Ancora una volta – dice – si parte con campagne indegne, senza alcuna attenzione per le vite private delle persone, che vengono disintegrate “. Calenda non si preoccupa di parlare del merito delle anomalie rivelate in queste settimane dall’inchiesta di Thomas Mackinson.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calenda continua gli attacchi al Fatto Quotidiano: “Sul caso Minetti ha montato una campagna d’odio” Notizie correlate Minetti, ‘notizie false su di me’. Diffida a ‘Il Fatto quotidiano’Nicole Minetti ha anche dato mandato ai propri avvocati di “procedere con le opportune azioni legali nei confronti dei giornalisti e della testata... Marina Berlusconi contro ‘Il Fatto Quotidiano’: “Attacchi da cavernicoli, per me medaglia al valore”“Dietro le tante fantasie che Pino Corrias” su ‘Il Fatto Quotidiano’ “scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto ‘dialogue... Altri aggiornamenti Si parla di: Solovyov insulta Meloni, Zakharova attacca l'Italia e Tajani convoca l'ambasciatore. Carlo Calenda mostra i debiti del Fatto Quotidiano e chiama in causa Marco Travaglio: l'allusione alla RussiaPolemica sui debiti del Fatto Quotidiano: Carlo Calenda attacca Marco Travaglio citando la Russia e i bilanci della società editoriale SEIF ... virgilio.it Il Fatto e gli avvoltoi. La politica fa festa quando un giornale va maleQuando un'azienda è in difficoltà, scatta automaticamente la retorica della difesa, un meccanismo che invece non funziona per i quotidiani perché il giornalismo non sta simpatico a nessuno. E infine: ... ilfoglio.it