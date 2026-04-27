Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati La grazia e i dubbi | Da ora basta notizie false su di me

Nicole Minetti ha deciso di intraprendere azioni legali contro il quotidiano, che ha pubblicato notizie ritenute infondate e dannose per la sua reputazione personale e familiare. L’ex consigliera regionale lombarda ha dichiarato di aver chiamato i propri avvocati e di voler mettere fine alle notizie false che circolano su di lei. La questione riguarda dichiarazioni pubblicate recentemente dal giornale.

L’ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è decisa a passare alle vie legali contro il Fatto quotidiano, accusato di aver pubblicato notizie sul suo conto «prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare». Minetti dice di aver incaricato i suoi avvocati di «procedere con formale diffida nei confronti dei giornalisti e della testata dalla diffusione di ulteriori notizie false, diffamatorie e lesive». Il riferimento è agli articoli pubblicati negli ultimi giorni dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. Minetti ha dato mandato ai legali anche di «procedere con le opportune azioni legali nei...🔗 Leggi su Open.online

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