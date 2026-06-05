Per il valtellinese Bertolini possibile una nuova avventura in serie B
Alberto “Bebeto” Bertolini potrebbe tornare in serie B come vice di Paolo Zanetti, che è in corsa per diventare allenatore di una squadra toscana. La società sta cercando di risalire dalla retrocessione in seconda serie e dai risultati negativi della passata stagione. Bertolini, originario della Valtellina, ha già lavorato in passato come vice in diverse squadre. La decisione sulla nuova guida tecnica dovrebbe essere annunciata a breve.
Potrebbe ripartire da Pisa Alberto “Bebeto” Bertolini, sempre con il ruolo di vice di Paolo Zanetti: il mister, infatti, pare essere in pole position per l’incarico di allenatore della società toscana, a caccia di riscatto dopo la retrocessione in serie B e i record negativi fatti segnare nel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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