I magistrati italiani, tra cui procuratori, giudici e magistrati onorari, hanno espresso il loro punto di vista sulla proposta di riforma volta a rafforzare il sistema giudiziario. Sono loro a vivere quotidianamente le dinamiche delle aule di tribunale e a conoscere le sfide del settore. La discussione si concentra ora sulle modifiche che mirano a migliorare l’efficienza e l’efficacia della giustizia nel paese.

Questa volta a parlare sono i magistrati. Procuratori, giudici, magistrati onorari, operatori del diritto, che il processo lo vivono ogni giorno nelle aule di tribunale. Magistrati che hanno scelto di esporsi pubblicamente non per indebolire la magistratura, ma per difenderne l’autorevolezza e rafforzarne la credibilità. Il punto da cui partono è semplice: la riforma non nasce contro qualcuno, ma per qualcosa. Per rafforzare la terzietà del giudice, chiarire i ruoli e ricostruire la fiducia dei cittadini nella giustizia. In una democrazia matura non basta che il giudice sia imparziale: è essenziale che sia riconosciuto come tale. La separazione delle carriere va esattamente in questa direzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Magistrati per il sì, una riforma per rafforzare la giustizia. Scrive Bertolini

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