Per il nuovo ospedale l’Ausl dovrà sborsare dai 7 agli 11 milioni di euro all’anno
L’Ausl ha stimato che il costo annuo per il nuovo ospedale di Piacenza sarà tra 7 e 11 milioni di euro. La cifra riguarda le spese di gestione e funzionamento legate alla struttura. Questa stima è stata comunicata in risposta a un intervento di un lettore, senza ulteriori dettagli sui costi di costruzione o finanziamenti. La notizia si concentra esclusivamente sui costi previsti per il mantenimento dell’ospedale una volta operativo.
Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di un lettore in merito al nuovo ospedale di Piacenza e al risvolto economico dell'operazione. «Come semplice cittadino vorrei fare alcune considerazioni a proposito del progetto per la costruzione del nuovo ospedale di Piacenza, recentemente illustrato in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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