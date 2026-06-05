Per il nuovo ospedale l’Ausl dovrà sborsare dai 7 agli 11 milioni di euro all’anno

Notizia in breve

L’Ausl ha stimato che il costo annuo per il nuovo ospedale di Piacenza sarà tra 7 e 11 milioni di euro. La cifra riguarda le spese di gestione e funzionamento legate alla struttura. Questa stima è stata comunicata in risposta a un intervento di un lettore, senza ulteriori dettagli sui costi di costruzione o finanziamenti. La notizia si concentra esclusivamente sui costi previsti per il mantenimento dell’ospedale una volta operativo.