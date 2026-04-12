Monza veicoli non reclamati | il Comune dovrà sborsare oltre 200mila euro ad Agliata

Durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 30 aprile, il vicesindaco ha illustrato una vicenda che riguarda il pagamento di oltre 200 mila euro al concessionario di un’azienda privata. La somma deriva da veicoli non reclamati, e la questione si protrae ormai da diversi anni. La proposta di delibera prevede una variazione con riconoscimento di debito fuori bilancio, legata a questa vicenda giudiziaria.

L'inghippo è sorto ormai anni fa e a ricostruire la vicenda è stato il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 30 aprile, introducendo la proposta di delibera legata alla variazione con riconoscimento del debito fuori bilancio. Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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