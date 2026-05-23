Morto a 40 anni per aneurisma non diagnosticato | l'ospedale dovrà risarcire la famiglia con 1,5 milioni di euro

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è morto nel 2022 a causa di un aneurisma non diagnosticato. Prima del decesso, era stato dimesso dall’ospedale di Schiavonia due volte. Il Tribunale di Padova ha stabilito che l’ospedale deve risarcire la famiglia con 1,5 milioni di euro. La decisione si riferisce al mancato riconoscimento del problema che avrebbe potuto essere trattato.