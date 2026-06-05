Durante il Gran Premio di Monaco, TAG Heuer ha presentato il suo orologio più estremo mai realizzato, il TAG Heuer Monaco. La casa svizzera ha svelato il nuovo modello in occasione dell’evento, mantenendo la tradizione di lanciare un orologio speciale per ogni GP a Monte Carlo. Il nuovo orologio si distingue per caratteristiche tecniche e design innovativi, specifici per questa edizione. La presentazione si è svolta nel contesto della gara, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche.

Non c'è GP di Monaco senza un nuovo orologio TAG Heuer. Oramai è una tradizione non scritta, con l'avvicinarsi del weekend più glamour della Formula 1, l'attesa non è soltanto per il verdetto della gara, ma anche per il nuovo segnatempo che la maison svizzera dedica al mondo delle corse, un po' come la notte di Natale per gli appassionati di orologeria e motori. E così, puntuale come solo un orologio svizzero sa essere, e in occasione appunto del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, TAG Heuer svela il Monaco Speed 12, un nuovo modello che celebra il legame storico tra il marchio e il motorsport, reinterpretando una delle sue icone più celebri attraverso una complicazione meccanica tanto spettacolare quanto inaspettata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per il GP di Monaco arriva il TAG Heuer Monaco più estremo di sempre

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