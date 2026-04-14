TAG Heuer ha presentato una nuova versione del suo iconico orologio Monaco, celebre per essere stato indossato da Steve McQueen. La maison ha rivisitato il design mantenendo gli elementi distintivi, ma con alcune novità estetiche. La nuova edizione si distingue per dettagli aggiornati e caratteristiche tecniche migliorate rispetto ai modelli precedenti. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento dedicato, con la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e appassionati del marchio.

Il Monaco è per molti l’orologio simbolo di TAG Heuer, e adesso ha un nuovo look. Ma la vera notizia non è estetica, o almeno non solo, è il fatto che, dopo più di cinquant’anni passati a essere riconoscibile a distanza di qualche metro, questo quadrato riesce ancora a rimettersi in discussione senza perdere identità. Lanciato nel 1969, era stato il primo cronografo automatico impermeabile con cassa quadrata, qualcosa che all’epoca sembrava quasi un errore di progettazione diventato culto. Oggi la logica è simile: partire da un’idea forte e aggiornarla senza snaturarla, esattamente come fatto qualche anno fa con il Carrera. Un design in evoluzione.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - TAG Heuer reinterpreta il Monaco, l’orologio che Steve McQueen ha reso un’icona

Il nuovo TAG Heuer Carrera Glassbox è l'orologio che ribadisce il legame tra TAG e il mondo dei motoriQuando Jack Heuer presenta il Carrera nel 1963, il punto non è tanto creare un oggetto iconico, quanto uno strumento leggibile.

JFK Jr. ha reso questo orologio iconico. Timex lo ha reso ancora più belloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.