Dopo 32 anni di inattività, un’artista ha ripreso a dipingere. La sua pausa si è interrotta e ora le sue opere tornano a essere visibili. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della sospensione né sulle circostanze del ritorno. La sua attività artistica, interrotta per oltre tre decenni, si è riavviata senza annunci pubblici o dichiarazioni ufficiali. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle sue nuove creazioni o alle modalità del suo ritorno nel mondo dell’arte.

L’arte è amore. L’arte è essenza. L’arte è qualcosa che non si spegne, che perdura, che brucia nell’anima di chi sembra solo apparentemente lontano da forme e colori. Lo sa bene Janet I. Traub, pittrice figurativa canadese, che ha portato a lungo dentro di sé il fuoco della creazione prima di riportarlo sulla tela. Firenze, i melograni, la luce dell’olio su tela: ci sono storie che chiedono tempo per diventare arte, e quella di Janet è una di quelle. Una storia fatta di talento coltivato in gioventù, di vita vissuta fino in fondo e di un ritorno che ha trasformato ogni anno di attesa in materia pittorica. Il cammino di Janet. Nata in Canada, cresciuta con gli occhi sempre aperti sul mondo dell’arte, Janet I. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Per 32 anni Janet Traub ha smesso di dipingere: oggi risplende

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