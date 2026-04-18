Dipingere il sacro nel terzo millennio | I miei dieci anni a Villa Clerici Artisti di oggi dialogano con la Bibbia

Da dieci anni, la Galleria d’arte sacra contemporanea di Villa Clerici, nel quartiere Niguarda, è guidata dal direttore Luigi Codemo. La collezione raccoglie opere di artisti contemporanei che esplorano i temi dell’annuncio cristiano, creando un ponte tra arte e religione. La presenza di questa collezione nel quartiere testimonia un impegno nel dialogo tra creatività e spiritualità nel contesto del terzo millennio.

Da dieci anni Luigi Codemo è direttore della Galleria d’arte sacra contemporanea (Gasc) con sede a Villa Clerici, quartiere Niguarda: "Una collezione che ha raccolto artisti disposti a misurare la propria creatività con i temi dell’annuncio cristiano". Qual è la storia di Villa Clerici, dimora nobiliare del ‘700? "Era la “villa di delizie“ di una famiglia che spaziava dalla magistratura alle armi. Ma già a metà dell’800 quel ramo dei marchesi Clerici si era praticamente estinto. La villa conobbe un lungo periodo di decadenza". Divenne anche una filanda. "Prima filanda, poi sede della ditta Ganzini, autrice della prima ricognizione fotografica delle opere di Brera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dipingere il sacro nel terzo millennio: "I miei dieci anni a Villa Clerici. Artisti di oggi dialogano con la Bibbia" Notizie correlate Rider, il "ciclofattorino" e gli anni Dieci del Terzo Millennio«Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale» (https://adnkronos. La nuova rivoluzione di Musk porta Gutenberg nel terzo millennioL’estensione del «villaggio globale» teorizzata negli anni Sessanta si compie oggi, a maggior ragione se pensiamo che grazie all’Intelligenza...