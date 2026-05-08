David Attenborough compie 100 anni | un secolo insieme al pianeta che ha visto cambiare e che non ha ancora smesso di raccontare

Oggi, 8 maggio 2026, si celebra il centesimo compleanno di David Attenborough, noto divulgatore e naturalista britannico. Nel corso della sua carriera ha realizzato circa ottanta anni di documentari dedicati alla natura, contribuendo a far conoscere molte specie diverse. Sono oltre cinquanta quelle che portano il suo nome, e finora non ha annunciato l’intenzione di smettere di raccontare il pianeta e le sue creature.

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Oggi, 8 maggio 2026, il celebre divulgatore e naturalista David Attenborough compie cento anni. Ottant'anni di documentari, oltre 50 specie con il suo nome e nessuna intenzione di smettere di raccontare il nostro pianeta e i suoi abitanti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ci ha lasciati Alex Zanardi, guerriero che non ha mai smesso di combattere e che ci ha consegnato una lezione fondamentaleAll'età di 59 anni, ci ha lasciati Alex Zanardi, campione di Formula 1, che commosse il mondo intero con il tragico incidente a causa del quale, anni... Leggi anche: La WWE ha smesso di raccontare storie, ha iniziato a generarle Altri aggiornamenti Temi più discussi: David Attenborough verso i 100 anni: il metodo televisivo che ha cambiato la divulgazione della natura; David Attenborough compie 100 anni: un secolo insieme al pianeta che ha visto cambiare e che non ha ancora smesso di raccontare; David Attenborough compie 100 anni: un secolo per la natura; Il Paradiso delle Signore spoiler 7/5: Brugnoli non si trova, cresce la preoccupazione. David Attenborough compie 100 anni: un secolo per la naturaDavid Attenborough compie 100 anni: l'icona che ha divulgato la natura e ispirato milioni di persone per decenni ... it.blastingnews.com Festa per i 100 anni di David Attenborough: chi salirà sul palco?Un prossimo evento alla Royal Albert Hall di Londra celebrerà il centenario di Sir David Attenborough, con un programma musicale all’altezza dell’occasione. it.euronews.com Dopodomani sarà il 100° compleanno di David Attenborough, quindi avete tutto il tempo per vedere questa mitica serie di 4 documentari dedicati alla paleontologia realizzata da Attenborough per la BBC a fine anni 80: facebook