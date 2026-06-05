pensionato trovato a terra incosciente

Notizia in breve

Un pensionato di 78 anni è stato trovato incosciente sul ciglio di una strada a Lemizzone, vicino all’incrocio con via Imbreto. L’uomo, residente in una frazione vicina, è stato rinvenuto accanto a una bicicletta. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, che hanno trasferito l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le forze dell’ordine stanno indagando.