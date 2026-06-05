Pensionato trovato a terra incosciente
Un pensionato di 78 anni è stato trovato incosciente sul ciglio di una strada a Lemizzone, vicino all’incrocio con via Imbreto. L’uomo, residente in una frazione vicina, è stato rinvenuto accanto a una bicicletta. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, che hanno trasferito l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le forze dell’ordine stanno indagando.
Soccorsi mobilitati in forze l’altra sera a Lemizzone, all’altezza dell’incrocio con via Imbreto, alla periferia di Correggio, dove un uomo di 78 anni, residente nella frazione di Prato, è stato rinvenuto privo di sensi sul ciglio della strada, accanto a una bicicletta. E’ subito scattato l’allarme quando alcuni passanti hanno notato l’uomo a terra. Dall’inizio è emerso un possibile malore alla base della caduta, pur se sono ancora in corso delle verifiche per non escludere altre ipotesi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Correggio con l’autoinfermieristica del San Sebastiano, ai quali si è aggiunto anche il personale dell’ elisoccorso arrivato da Parma e atterrato in un campo nei pressi del luogo dell’emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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