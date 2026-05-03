Mamiano 53enne trovato incosciente in strada è grave al Maggiore

A Mamiano di Traversetolo un uomo di 53 anni è stato rinvenuto privo di sensi in strada, a circa 200 metri dalla propria abitazione. È stato portato in ospedale in condizioni considerate gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli sul possibile motivo dell’incidente o sulle cause del malore.

Giallo a Mamiano di Traversetolo, dove un uomo di 53 anni, residente nella frazione, è stato trovato privo di sensi in strada, a circa 200 metri dalla propria abitazione. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori intervenuti sul posto.Trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Schianto tra auto e moto in via Diolo a Soragna: motociclista 53enne grave al MaggioreUn'auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre stavano percorrendo l'incrocio tra via Diolo e via Trieste a Soragna. Strada Viazza di Beneceto, 44enne grave al Maggiore per un'intossicazioneUn 44enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, nella tarda serata di lunedì 27 aprile a causa di un'intossicazione.