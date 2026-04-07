Saronno anziana a terra sulla strada incosciente atterra l’elicottero cosa le è accaduto?

Oggi a Saronno un’anziana è stata trovata distesa e incosciente sulla strada. Sul posto è atterrato un elicottero di emergenza, che ha caricato la donna e l’ha trasportata in ospedale con codice rosso. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause di quanto accaduto. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente.

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