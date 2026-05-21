Uva superfood regala una pelle più sana e protetta dai raggi del sole

L’uva, considerata un superfood dagli scienziati, viene indicata come un alimento utile per la salute della pelle. Studi recenti suggeriscono che il consumo regolare di questo frutto possa contribuire a proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV. Secondo le ricerche, l’assunzione di uva potrebbe favorire l’attivazione di geni che rafforzano la resistenza della pelle. Questi risultati sono stati pubblicati su riviste scientifiche specializzate, evidenziando il ruolo di questo frutto nella prevenzione dei danni solari.

Scordatevi la mela: per la salute della pelle, meglio abbondare con l’ uva. Questo alimento, definito dagli scienziati un superfood, se mangiato con regolarità potrebbe aiutarci a combattere i danni dei raggi UV, attivando geni protettivi legati a una pelle più sana e resistente. A suggerirlo è una ricerca pubblicata su ‘ACS Nutrition Science’. Se i grappoli sono già usati per trattamenti e prodotti di bellezza, i benefici dell’uva per la salute della pelle, potrebbero essere molto più ampi del previsto. Nello studio – condotto da scienziati della Western New England University di Springfield in collaborazione con colleghi dell’Oregon State University di Corvallis – alcuni volontari hanno consumato l’equivalente di tre porzioni di uva al giorno per due settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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