Napoli ultimi mesi di Lukaku in azzurro? Ingaggio troppo elevato e posto da titolare preso da Hojlund

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare sempre più in bilico in vista della prossima estate. Il club azzurro, infatti, dovrà affrontare una revisione profonda dei propri conti dopo il blocco del mercato di gennaio, e la gestione del monte ingaggi sarà uno dei temi centrali. In questo scenario, trattenere un attaccante con uno stipendio da circa 6 milioni di euro annui diventa una scelta difficile da giustificare. La situazione si complica ulteriormente considerando la presenza in rosa di Rasmus Hojlund, anch’egli con un ingaggio simile. Due centravanti con salari così elevati rappresentano un peso significativo per le casse del club, soprattutto alla luce delle nuove regole che abbasseranno il limite del rapporto tra costo del lavoro e ricavi dall’80% al 70%. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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