Juve-Lobotka Spalletti chiama il suo faro | assalto al Napoli per l’estate

La Juventus si prepara a rinforzare il proprio reparto di centrocampo con l'obiettivo di migliorare le prestazioni in ambito europeo. Luciano Spalletti, appena rinnovato come allenatore fino al 2028, ha indicato la necessità di acquisire giocatori di esperienza e affidabilità. La società bianconera sta lavorando per rafforzare la rosa durante la prossima sessione di mercato, con particolare attenzione ai profili che possano contribuire a un rilancio competitivo.

Il mercato della Juventus sta per accendersi sotto il segno di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, fresco di rinnovo fino al 2028, ha tracciato la rotta: servono “architetti” collaudati per riportare la Signora stabilmente ai vertici europei. Se i sogni proibiti portano i nomi di Bernardo Silva e Leon Goretzka, la realtà tattica ha un solo nome nel mirino: Stanislav Lobotka. L’operazione Lobotka non è solo una suggestione, ma una necessità metodologica. «Conosce lo spartito a memoria», filtrano indiscrezioni dai corridoi della Continassa, riferendosi al legame indissolubile nato durante lo scudetto di Napoli. Tuttavia, la strada che porta allo slovacco — e non polacco, come erroneamente ipotizzato da alcuni — è sbarrata da un ostacolo chiamato Aurelio De Laurentiis.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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